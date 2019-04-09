Роботизированные операции на лор-органах будут проводить тюменские хирурги

Первую за Уралом робот-ассистированную операцию на лор-органах с использованием хирургической системы Da Vinci Si провел завкафедрой пластической хирургии Сеченовского университета (Москва), академик РАН Игорь Решетов в заключительный день конференции "Перспективы развития оториноларингологии в Тюменской области", которая состоялась на базе стационара МСЧ "Нефтяник".

Как сообщает областной департамент здравоохранения, операция позволила пациенту избавиться от беспокоившей его на протяжении нескольких лет опухоли в ротоглотке за считаные минуты без единого видимого разреза и кровопотери, тогда как при традиционной хирургии, ввиду затрудненного доступа к оперируемому органу, хирургу пришлось бы выполнить большие разрезы, неизбежно ведущие к длительной реабилитации и эстетическим дефектам.

Это событие открыло новую веху в истории развития лор-помощи в регионе, выведя ее на новый уровень, ведь теперь тюменские хирурги смогут проводить подобные высокотехнологичные операции самостоятельно. А пациенты смогут получить помощь не выезжая за пределы региона.

Отметим, роботизированная хирургическая система Da Vinci Si появилась в Тюмени в медико-санитарной части "Нефтяник" в 2014 году и успешно применяется здесь для лечения урологических, гинекологических и колопроктологических заболеваний, таких как рак мочевого пузыря, рак почки, рак простаты, миома матки, пролапс тазовых органов и колоректальный рак. Всего за это время робот-хирург прооперировал в Тюмени более 200 пациентов.

А в первый день конференции один из основателей российской школы реконструктивной хирургии, специалист по вопросам трансплантации в челюстно-лицевой области, доктор медицинских наук Натан Сельский (Уфа) продемонстрировал участникам новый для региона метод скуловой имплантации. Он предназначен пациентам с частичной или полной потерей зубов с атрофией костной ткани верхней челюсти. Во время показательной операции доктор установил импланты в скуловые кости пациента и уже на следующий день ему был поставлен новый несъемный протез верхней челюсти. Участники конференции отметили, что данное направление очень перспективно для региона, ведь оно сводит к минимуму время вживления имплантов и получения итогового результата. Также плюсом данной технологии является то, что она не имеет ограничений по возрасту пациентов и может выполняться даже детям, перенесшим операции по поводу рака, повлекшие удаление части челюсти. Тюменские стоматологи выразили готовность проводить подобные операции совместно со специалистами МСЧ "Нефтяник".

Однако тюменские врачи на конференции выступали не только в качестве учеников. Так, главный оториноларинголог Тюменской области, доктор медицинских наук Дмитрий Щербаков представил вниманию коллег свое изобретение – прибор для проведения баллонной дилатации слуховой трубы. Устройство является аналогом немецкого образца, но выполнено полностью из отечественных комплектующих, что значительно сказывается на его стоимости и доступности. Баллон дешевле импортного более, чем в 3 раза. Дмитрий Александрович провел показательную операцию и поделился опытом выполнения слухулучшающих вмешательств при помощи своего изобретения, благодаря которому уже более 50 человек вернули себе слух.

Добавим, что конференция собрала больше 100 участников со всего региона, а также именитых гостей из столицы: ведущих врачей оториноларингологов, стоматологов, челюстно-лицевых и пластических хирургов для обмена знаниями и практических мастер-классов.