Двоих тюменцев обвиняют в изнасиловании девушки

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двоих мужчин, обвиняемых в изнасиловании, осудят в Тюменском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Ночью 6 апреля 2019 года обвиняемые 1997 и 1986 годов рождения увидели идущую по улице девушку, и предложили ей покататься на машине. Знакомство продолжилось в частном доме в одной из деревень Тюменского района. Здесь обвиняемые изнасиловали 29-летнюю девушку.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемые заключены под стражу.