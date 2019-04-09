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Двоих тюменцев обвиняют в изнасиловании девушки

Происшествия, 16:22 09 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двоих мужчин, обвиняемых в изнасиловании, осудят в Тюменском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Ночью 6 апреля 2019 года обвиняемые 1997 и 1986 годов рождения увидели идущую по улице девушку, и предложили ей покататься на машине. Знакомство продолжилось в частном доме в одной из деревень Тюменского района. Здесь обвиняемые изнасиловали 29-летнюю девушку.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемые заключены под стражу.

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# изнасилование , Тюменский район

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