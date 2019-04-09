В Тобольске юнармейцы состязались в стрельбе из винтовки и разборке АК-74

| Фото: vk.com/kdm_tob | Фото: vk.com/kdm_tob

Спартакиада воспитанников специализированных групп допризывной подготовки к военной службе и Юнармии прошла в Тобольске, сообщает городская администрация.

Участники состязались в подтягивании на высокой перекладине, стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке АК-47 и пистолета Макарова.

Среди воспитанников специализированных групп первое место заняла команда "Пересвет", второе место у "Святогора", третье у "Кречета". Среди команд Юнармии на первом месте "Пересвет-2", на втором "Разведчик-2", на третьем "Кречет-2".

В личном зачете в упражнении "Стрельба" среди воспитанников специализированных групп первое место у Ивана Логинова из команды "Фемида" (28 очков). В комплексных упражнениях по огневой подготовке победил Максим Логинов из команды "Разведчик". В подтягивании на высокой перекладине лучшим стал Геннадий Авдоничев из СГ "Русич", подтянувшийся 25 раз.

В личном зачете Юнармии в упражнении "Стрельба" первое место занял Максим Сосновкин из команды "Кречет 2", набрав 24 очка. В комплексных упражнениях победил Данила Назаров из команды "Разведчик 2". Артем Симанов из команды "Кречет 2" стал лучшим подтягивании на высокой перекладине, подтянувшись 20 раз.

Девушки соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и комплексных упражнениях по огневой подготовке. В стрельбе не было равных Ольге Коробейниковой из команды "Разведчик 2", выбившей 27 очков. Она же победила и в комплексных упражнениях.

Торжественное награждение победителей спартакиады пройдет 10 апреля.