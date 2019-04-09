Дороги в отдаленных микрорайонах отремонтируют в Лабытнанги

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Семь объектов отремонтируют в Лабытнанги в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" летом 2019 года, сообщает правительство ЯНАО.

Запланирован ремонт дорожного покрытия в границах ул. Орлова до дороги на город Лабытнанги, здесь же будут выполнены работы по монтажу освещения.

Дорожники придут на ул. Центральная, в границах ул. Октябрьская – Первомайская, где одновременно с ремонтными работами трассы будет выполнен ремонт водопропусков. Монтаж линий освещения также запланирован на подъезде от АЗС-233 (ПАО "НК "Роснефть") по ул. Автострадная и до мкрн. Обской, на дороге по ул. Рабочая, далее по Северной и Бованенко.

Кроме того, по ул. Бованенко и Подгорная (в границах Клубная – Автотранспортная) предусмотрена установка ограждения.

Участки, планируемые к обновлению, востребованы жителями, связывают микрорайоны города, по ним проходят автобусные маршруты.