Тюменцы могут распечатать фотографии для "Бессмертного полка" в библиотеках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Портреты родственников для шествия в "Бессмертном полку" тюменцы могут оцифровать и распечатать в библиотеках, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Акция "Бессмертный полк", посвященная 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая в Тюмени. Все желающие могут пройти в праздничном шествии, в колоннах "Бессмертного полка" и "Тюмени тыловой" с портретами близких и родственников – воинов-победителей, узников концлагерей и всех, кто трудился в тылу.

Централизованная городская библиотечная система готова оказать услугу по сканированию и оцифровке фотографии, черно-белой распечатке изображения по следующим адресам:

- Центральная городская библиотека (ул. Луначарского, 51/3, телефон: 69-90-59);

- Центр семейного чтения имени А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1, телефоны: 47-78-19);

- Информационно-библиотечный центр для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1, телефоны: 26-43-34, 26-44-60).

Услуги бесплатны для всех категорий населения при условии подачи заявления на изготовление одного портрета. За ламинирование портрета придется заплатить (формат А4, 1 лист - 33 рубля).

В Централизованной городской библиотечной системе отмечают, что на оцифровку фотографии требуется 2-3 дня, поэтому в библиотеки необходимо обращаться заранее – до 1 мая. Фотография должна быть в удовлетворительном состоянии.