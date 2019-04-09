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В Челябинске обсудили проблему вывоза мусора после субботников

Общество, 16:01 09 апреля 2019

op74.ru | Фото: op74.ru

Проблему несвоевременного вывоза мусора и свалок после субботников обсудили в Общественной палате Челябинской области.

Первые субботники в регионе стартовали с 1 апреля. Традиционно к наведению порядка в городах области подключаются администрации, управляющие компании, различные предприятия, организации, а также волонтеры.

По словам члена ОП РФ Феликса Панова, далеко не все из них правильно поступают с уже собранными отходами и просто складируют их на контейнерных площадках возле многоквартирных домов или же вывозят в близлежащую лесополосу.

Между тем и.о. первого заместителя министра экологии Челябинской области Ирина Харина акцентировала внимание на том, что делать этого категорически нельзя. Мусор от субботников не является твердыми коммунальными отходами, а значит региональный оператор ликвидировать мешки не обязан. Чтобы вывести мусор за пределы города, управляющие компании должны заключить прямые договоры, а также оплатить его захоронение на полигоне, сообщают в пресс-службе ОП Челябинской области.

Прозвучала инициатива усилить контроль за заключением прямых договоров. Управляющие компании, не оформившие документы, возьмут под особый контроль и попросят отчитаться, куда был вывезен мусор. Кроме того, общественники предложили подумать над увеличением штрафов для нарушителей и детально изучить графики вывоза мусора на полигоны. При необходимости можно было бы скорректировать в них время, чтобы машины не простаивали в очередях, и санитарная очистка городов на Южном Урале прошла без срыва сроков.

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# вывоз мусора , субботники , Челябинская область

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