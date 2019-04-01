10 апреля в Тюмени солнечно и тепло

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +12 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 10 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно солнечную погоду. Местами будет малооблачно, но лишь до 11 часов. День пройдет без осадков. Порывистый Северо-восточный ветер сменился на Южный и Юго-западный, скорость составит 1-5 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня повышенное 762-763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 46-78 %. Незначительные геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 35 минут. Долгота дня сегодня составит 13 часов 51 минуту.