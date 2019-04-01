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Тюменец погасил сорок пять штрафов, чтобы не лишиться автомобиля

Происшествия, 13:51 10 апреля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Тюменский водитель погасил 45 штрафов за превышение скорости, чтобы не лишиться своего автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.

25-летний тюменец на автомобиле Kia Spectra неоднократно нарушал скоростной режим и накопил неоплаченные штрафы ГИБДД на 40 тыс. рублей. Судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства.

В установленный срок штрафы не были оплачены, должнику вручили требование о предоставлении транспортного средства для акта описи ареста. Чтобы не остаться без автомобиля, любитель быстрой езды оплатил долг в полном объеме.

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# автомобиль , долги , штрафы

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