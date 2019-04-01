Среди тюменских журналистов, рассказывающих о работе следователей, объявили конкурс

| Фото: из группы "СУ СКР по ХМАО-Югре" ВКонтакте | Фото: из группы "СУ СКР по ХМАО-Югре" ВКонтакте

Конкурс работ представителей СМИ по формированию объективного общественного мнения о деятельности следственного управления стартовал в Тюменской области. Заявки принимают до 1 мая, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Организаторы ждут материалы, в которых наиболее полно и объективно отражена деятельность следственного управления, его сотрудников – следователей, экспертов, криминалистов, привлечено внимание общественности к проблеме преступности, расследованию конкретных преступлений, взаимодействию сотрудников СКР с другими ведомствами, организациями, общественными объединениями.

Журналисты могут принять участие в следующих номинациях:

- лучшее интервью с сотрудником следственного управления (ветераном следственных органов);

- лучшая работа по созданию (раскрытию) обобщенного образа сотрудника следственного управления;

- лучшая работа по созданию (раскрытию) индивидуального образа сотрудника следственного управления;

- лучшая работа по объективному освещению деятельности следственного управления в сфере защиты прав несовершеннолетних;

- лучшая работа по объективному освещению деятельности следственного управления в сфере противодействия коррупции.

По решению членов конкурсной комиссии могут появиться дополнительные номинации.

На конкурс можно представить материалы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 мая 2018 по 30 апреля 2019 года.

С положением и образцом заявки можно ознакомиться здесь. Заявить об участии в конкурсе можно до 1 мая по электронной почте: smi@72.sledcom.ru.

По вопросам можно позвонить старшему помощнику руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Людмиле Галстян по телефону: 34-23-43.