Какой хлеб включить в рациональное питание, подсказали тюменские эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские специалисты сбалансированного питания рекомендуют добавить в рацион обогащенные злаками и витаминами хлебобулочные изделия.

Заведующая кафедрой профилактической и восстановительной медицины Тюменского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Елена Туровинина прокомментировала самый популярный вопрос от приверженцев правильного питания, а также сидящих на диете людей: "Какой хлеб можно есть?".

"Правильно задаться вопросом не какой хлеб выбрать, а о его количестве – сколько в день употребляется хлеба. Согласно принципам рационального питания, желательно, чтобы был баланс белков, жиров, углеводов. Поэтому нельзя употреблять только один хлеб. Большой роли не играет, черный он или белый. А вот если хлеб обогащен зерновыми, то он более полезен. Семечки, зерна уменьшают всасывание лишних углеводов", – пояснила Елена Туровинина.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова заверила: в регионе хлебобулочные изделия обогащают злаками и микронутриентами. Все тюменские производители хлебобулочных изделий прошли подтверждение соответствия безопасности регионального Роспотребнадзора по итогам лабораторного контроля 2018 года. Продукция выпекается строго по ГОСТу: в составе может быть мука, дрожжи, вода, маргарин или сливочное масло. Особый вкус хлебу придают технические условия – рецепт и пищевые добавки.

"Все пищевые добавки, которые применяются, имеют государственную регистрацию. Мы можем с уверенностью сказать – вся продукция, которая производится нашими товаропроизводителями, безопасна и качественна", – уверена Юлия Распопова.

Ирина Ромашкина