В селе Бархатово Исетского района установят станцию очистки воды

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Современную станцию очистки воды установят в Исетском районе. Распоряжение о выделении денежных средств из областного бюджета подписал губернатор Александр Моор.

Новый павильон обеспечит чистой питьевой водой жителей села Бархатово Исетского района. Здесь сегодня проживают более 780 человек. В селе идет строительство нового микрорайона еще на 156 жителей. Водоснабжение в Бархатово идет от централизованного водопровода, при этом водоочистных сооружений на существующем водозаборе нет. Установка павильона очистки даст возможность жителям села пользоваться качественной питьевой водой.

В последние годы правительство Тюменской области в плановом режиме занимается проблемами водоснабжения сел и районов региона. В 2018 году завершен этап оснащения павильонами чистой воды в 121 населенном пункте. В 2019 году еще 25 тыс. человек будут обеспечены качественной водой. В бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 318 млн рублей.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства и заключенных ранее концессионных соглашений ведется реконструкция водопроводных очистных сооружений и модернизация водопроводных сетей. Завершены строительно-монтажные работы на Соколовском и Сумкинском водозаборах в Тобольске.

Напомним, Тюменская область участвует в федеральном проекте "Чистая вода" в рамках национального проекта "Экология". В текущем году совместно с управлением Роспотребнадзора по Тюменской области будет проведена оценка всех объектов водоснабжения, разработана и утверждена программа по строительству и модернизации объектов питьевого водоснабжения.