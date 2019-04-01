Викуловская рок-группа стала призером регионального конкурса

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Рок-группа "Взлетная полоса" стала лауреатом третьей степени XVI регионального этапа конкурса молодых исполнителей "Песня не знает границ" УФО, сообщает администрация Викуловского района.

Конкурс проходил в Тюмени с 4 по 6 апреля. В конкурсе принимали участие молодые исполнители от 16 до 30 лет. Для выступления необходимо было представить три разнохарактерные песни: из "Золотого фонда" песенной отечественной классики 30-80-х годов, гражданско-патриотическую и третью песню – на выбор.

Конкурсные выступления оценивались профессиональным жюри по двум номинациям: "Солисты" и "Вокальные или вокально-инструментальные ансамбли".

В номинации "Вокальные или вокально-инструментальные ансамбли" участие в фестивале принял коллектив Викуловского районного дома культуры рок-группа "Взлетная полоса". Ребята достойно представили район и по итогам конкурсной программы оказались в числе победителей, став в своей номинации лауреатами III степени. Второе место заняла музыкальная студия "Интервал" из Тюмени, лауреатами первой степени стали участники арт-группы Sold Out Тюменского колледжа искусств.