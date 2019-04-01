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В Новом Уренгое прохожий разбил голову подростку

Происшествия, 10:21 11 апреля 2019

официальная группа СУ СК РФ по ХМАО-Югре во ВКонтакте | Фото: официальная группа СУ СК РФ по ХМАО-Югре во ВКонтакте

Мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростка, предстанет перед судом в Новом Уренгое, сообщает управление СКР по Ямалу.

Городской следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

По данным следствия, в Новом Уренгое 2 марта около 20 часов 16-летний юноша, гуляя на улице с друзьями, около ТРЦ "Солнечный" случайно толкнул плечом прохожего. Мужчина на столкновение отреагировал агрессивно – схватив подростка, он приемом борьбы бросил потерпевшего на землю, в результате чего тот ударился головой о твердый снежный покров. Результат - открытая черепно-мозговая травма, квалифицируемая как тяжкий вред здоровью.

На предварительном следствии обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# Новый Уренгой , подростки , следственный комитет , травма

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