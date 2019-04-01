Тоболяков предупредили о коварности весеннего льда

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Рыбаки продолжают выходить на лед в Тобольском районе, несмотря на установившуюся теплую погоду, сообщает региональное управление МЧС России.

На сегодняшний день в некоторых местах толщина льда достигает всего 20 см. В период ледохода и паводка необходимо помнить, что весенний лед коварен. Он становится пористым и рыхлым, хотя внешне выглядит крепким. Если осенний и зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед сразу проламывается.

Государственный инспектор центра ГИМС МЧС России по Тюменской области Ксения Кондратенко советует не оставлять детей одних без присмотра в районе водных объектов во время ледохода.

"Дети могут выйти на лед, покататься на льдине. Необходимо объяснить им опасность и коварство весеннего льда. Период половодья требует осторожности и соблюдения правил безопасности на льду и воде" – подчеркнула Ксения Кондратенко.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается выходить на водоемы, переправляться через реку в период ледохода, подходить близко к реке в местах затора льда, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них.