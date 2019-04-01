Уральца осудят за хищение пяти миллионов рублей у тюменского предпринимателя

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Свердловской области, обвиняемого в мошенничестве, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Весной 2017 года мужчина по просьбе предпринимателя, проживающего в Тюменском районе, согласился оказать помощь в поиске и оформлении охотничьих угодий за вознаграждение. Обвиняемый взял у потерпевшего 5 млн рублей на оплату услуг по оформлению земельного участка, при этом понимал, что реально такие услуги он оказать не может.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого, ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.

Материалы уголовного дела направлены в суд.