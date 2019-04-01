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Тюменка погасила коммунальный долг, чтобы продать автомобиль

Происшествия, 15:30 11 апреля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Тюменке пришлось оплатить задолженность за коммунальные услуги, чтобы продать автомобиль, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Женщина игнорировала выставленные управляющей компанией счета за предоставленные коммунальные услуги, в итоге накопила долг более 70 тыс. рублей.

Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автомобиля Toyota Corolla. Должница явилась к судебному приставу и предоставила документ о погашении задолженности в полном объеме. Аргументировала она это намечающейся сделкой продажи автомобиля.

Ограничение в отношении имущества и прав гражданки отменены.

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# долги , судебные приставы

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