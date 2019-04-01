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Выставка работ Лады Михедько представлена в музее Словцова

Общество, 11:15 12 апреля 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Выставка "Время цветения" художницы Лады Михедько представлена в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Картины выполнены акварелью. В представленных летних и весенних пейзажах, в многочисленных цветочных композициях передана самобытность сибирской природы, с ее буйным цветением трав и обилием молодой листвы. Наблюдательный взгляд художницы подарит шанс взглянуть на мир по-новому.

Выставка продлится до 2 июня.

Вход свободный. Справки по телефонам 45-35-90, 45-09-90 доб. 115.

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# Акварель , выставка , картины , Лада Михедько

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