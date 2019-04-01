Учения по ликвидации лесного пожара прошли в Ялуторовске

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Тактико-специальные учения по тушению природных пожаров прошли в Ялуторовском районе. Личный состав 24 отряда ФПС отработал организацию и тактику тушения лесных пожаров с привлечением служб района, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Учения прошли в с. Памятное, в котором жилые дома селян прилегают к лесному массиву. По замыслу учений, в результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар в лесном массиве на территории района. Из-за продолжительной сухой погоды и сильного ветра пожар распространился, и создалась угроза селу.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

В соответствии с действующими инструкциями и требованиями вступил в силу "План тушения лесных пожаров". На тушение лесного пожара прибыли: 81-я пожарно-спасательная часть, Ялуторовское лесничество, полиция, скорая помощь, аварийная служба электрических сетей, служба жилищно-коммунального хозяйства, администрация района. Произведена опашка лесного массива. Пожар локализован и успешно ликвидирован.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

При подведении итогов учений, начальник 81-й пожарно-спасательной части Иван Парамонов отмети: "Не за горами пожароопасный сезон, который зачастую сопровождается лесными пожарами, наносящими ущерб не только материальный, но и ущерб природе - выжженные леса и поля, которым необходимо для восстановления несколько лет. Данные учения позволяют отработать практические навыки и совместные действия пожарных и служб жизнеобеспечения района при организации тушения крупных лесных пожаров и защите населенных пунктов района, находящихся в опасной зоне".