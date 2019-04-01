Жители Нижневартовска напишут "Тотальный диктант" на девяти площадках

| Фото: из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте | Фото: из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте

На девяти площадках смогут проверить грамотность жители Нижневартовска, решившие принять участие в акции "Тотальный диктант", сообщает руководитель отдела по связям с общественностью Нижневартовского государственного университета Нина Погорелова.

В Нижневартовске организатором акции по традиции выступил Нижневартовский государственный университет. В 13 часов жители города смогут проверить знания на девяти площадках, среди которых: НВГУ (корпус по ул. Мира, 3б), городской драматический театр, Молодежный центр, школа "Индиго", лицей, школа скорочтения IQ007.

В акции "Тотальный диктант" могут принять участие все желающие независимо от места нахождения и возможностей здоровья. Так, в 2019 году написать диктант смогут в Окружной клинической детской больнице, в специальной школе № 1 в ИК-15. В Центральной городской библиотеки им. М. К. Анисимковой будет работать площадка "Прикосновение" для маломобильных групп населения — здесь проверить свои знания смогут слабовидящие участники акции.

"Тотальный диктант" пройдет по всему миру 13 апреля. Автором текста диктанта в 2019 году стал писатель и литературовед Павел Басинский. Он прочтет его в столице диктанта, в этот раз — это Таллин.

В России проверить свою грамотность смогут жители 772 населенных пунктов. За рубежом участниками станут 340 городов 79 стран, включая города-спутники.

В Тюмени "Тотальный диктант" можно написать в торговых центрах, в пространстве "Точка кипения", администрации города и ряде других мест. С полным списком можно ознакомиться здесь.