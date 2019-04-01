Участники Национального лесного форума посетили тюменский комбинат "Свеза"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Участники Национального лесного форума посетили тюменский комбинат "Свеза" 11 апреля.

Как рассказала директор Гузалия Учар, комбинат "Свеза" в Тюмени - один из крупнейших производителей фанеры в уральском и сибирском регионах. Объем производства предприятия составляет более 90 тыс. кубометров фанеры в год. Продукцию предприятия поставляют как на внутренний рынок, так и за рубеж – США, Беларусь, Германию, Казахстан. А налоговые отчисления компании "Свеза" в 2018 году в региональный бюджет составили около 400 млн рублей.

"Это хорошо развивающееся предприятие, - поделился впечатлениями заместитель директора по лесовосстановлению ООО "ПТП Лесной Урал" Павел Ткаченко. – Установили новое оборудование, запустили новую котельную, которая обеспечивает производство не только теплом, но и электроэнергией – до 70% от потребности. Осваивают новые технологии – стали делать ламинированную фанеру, фанеру под конкретные требования потребителей. В этом году они планируют увеличить объем производимой продукции на 30%, следовательно, и сырья будут потреблять больше. А это дополнительные объемы для предприятий, которые поставляют на завод сырье".

Такие перспективы вполне устраивают партнеров ООО "Свеза-Лес". "Я - арендатор лесных участков и поставщик компании, - сообщил генеральный директор ООО "ТехноМодель" Марат Шакуров. - Мы занимаемся переработкой древесины, в том числе и березы. Поставляем на завод березовый кряж. Партнер нас устраивает – условия договора выполняются четко".

Большую заинтересованность в сотрудничестве с компанией "Свеза-Лес" выразила первый заместитель начальника главного управления лесного хозяйства Омской области Ольга Шарапова. "У нас на севере в Усть-Ишиме есть филиал, который восстанавливал именно Тюменский фанерный завод, - пояснила она. - Там сосредоточены все лесные ресурсы, и лесхозы поставляли свою древесину в этот филиал. Сейчас сменилось руководство, и мы волнуемся, будет ли работать филиал в Усть-Ишиме. Сюда вывозить нам далековато. Накладно будет".

По мнению руководителя направления лесообеспечения компании "Свеза-Лес" Сергея Крошкина, такие встречи переработчиков, заготовителей, представителей власти и бизнеса дают возможности обсудить все детали взаимодействия. "Это помогает нам узнать ближе своих партнеров, а нашим поставщикам увидеть все своими глазами, - считает он. - Основная масса лесозаготовителей заинтересована в развитии производства, в новых инвестпроектах. Это дает большой толчок и для развития отрасли, и для развития экономики области".

Тюмень, подчеркнул директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов, выбрана не случайно для проведения первого этапа Национального лесного форума. "В лесной сфере накопилось немало проблем, - отметил он. - И нам есть о чем поговорить. Форум – это не только площадка для дискуссий, но и возможность рассказать о своей практике в сфере лесных отношений, изучить опыт других регионов. Ну а в ходе дискуссий есть возможность выработать решения, которые могут в дальнейшем лечь в основу нового лесного кодекса, изменений законодательства в сфере регулирования лесных отношений. Конечно, мы будем обсуждать и сложные проблемы – это и многоцелевое использование лесов, постановка на кадастровый учет городских лесов. Это все важные моменты".

Национальный лесной форум проводится второй год подряд. Тюмень - первая площадка, на которой представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной власти ведут открытый диалог с профессиональным сообществом о перспективах развития лесопользования.

Национальный лесной форум в 2019 году пройдет в пяти федеральных округах России. Очередные его этапы состоятся в Перми, Якутске, Сыктывкаре, Красноярске. Будет проведена работа отдельных его площадок в рамках Красноярского экономического форума и III Международного конгресса "Greentech" в Тамбове. Подведение итогов состоится в Москве 13 сентября 2019 года.

Борис Олейник