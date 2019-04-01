Участники Национального лесного форума посетили тюменский комбинат "Свеза"
Участники Национального лесного форума посетили тюменский комбинат "Свеза" 11 апреля.
Как рассказала директор Гузалия Учар, комбинат "Свеза" в Тюмени - один из крупнейших производителей фанеры в уральском и сибирском регионах. Объем производства предприятия составляет более 90 тыс. кубометров фанеры в год. Продукцию предприятия поставляют как на внутренний рынок, так и за рубеж – США, Беларусь, Германию, Казахстан. А налоговые отчисления компании "Свеза" в 2018 году в региональный бюджет составили около 400 млн рублей.
"Это хорошо развивающееся предприятие, - поделился впечатлениями заместитель директора по лесовосстановлению ООО "ПТП Лесной Урал" Павел Ткаченко. – Установили новое оборудование, запустили новую котельную, которая обеспечивает производство не только теплом, но и электроэнергией – до 70% от потребности. Осваивают новые технологии – стали делать ламинированную фанеру, фанеру под конкретные требования потребителей. В этом году они планируют увеличить объем производимой продукции на 30%, следовательно, и сырья будут потреблять больше. А это дополнительные объемы для предприятий, которые поставляют на завод сырье".
Такие перспективы вполне устраивают партнеров ООО "Свеза-Лес". "Я - арендатор лесных участков и поставщик компании, - сообщил генеральный директор ООО "ТехноМодель" Марат Шакуров. - Мы занимаемся переработкой древесины, в том числе и березы. Поставляем на завод березовый кряж. Партнер нас устраивает – условия договора выполняются четко".
Большую заинтересованность в сотрудничестве с компанией "Свеза-Лес" выразила первый заместитель начальника главного управления лесного хозяйства Омской области Ольга Шарапова. "У нас на севере в Усть-Ишиме есть филиал, который восстанавливал именно Тюменский фанерный завод, - пояснила она. - Там сосредоточены все лесные ресурсы, и лесхозы поставляли свою древесину в этот филиал. Сейчас сменилось руководство, и мы волнуемся, будет ли работать филиал в Усть-Ишиме. Сюда вывозить нам далековато. Накладно будет".
По мнению руководителя направления лесообеспечения компании "Свеза-Лес" Сергея Крошкина, такие встречи переработчиков, заготовителей, представителей власти и бизнеса дают возможности обсудить все детали взаимодействия. "Это помогает нам узнать ближе своих партнеров, а нашим поставщикам увидеть все своими глазами, - считает он. - Основная масса лесозаготовителей заинтересована в развитии производства, в новых инвестпроектах. Это дает большой толчок и для развития отрасли, и для развития экономики области".
Тюмень, подчеркнул директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов, выбрана не случайно для проведения первого этапа Национального лесного форума. "В лесной сфере накопилось немало проблем, - отметил он. - И нам есть о чем поговорить. Форум – это не только площадка для дискуссий, но и возможность рассказать о своей практике в сфере лесных отношений, изучить опыт других регионов. Ну а в ходе дискуссий есть возможность выработать решения, которые могут в дальнейшем лечь в основу нового лесного кодекса, изменений законодательства в сфере регулирования лесных отношений. Конечно, мы будем обсуждать и сложные проблемы – это и многоцелевое использование лесов, постановка на кадастровый учет городских лесов. Это все важные моменты".
Национальный лесной форум проводится второй год подряд. Тюмень - первая площадка, на которой представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной власти ведут открытый диалог с профессиональным сообществом о перспективах развития лесопользования.
Национальный лесной форум в 2019 году пройдет в пяти федеральных округах России. Очередные его этапы состоятся в Перми, Якутске, Сыктывкаре, Красноярске. Будет проведена работа отдельных его площадок в рамках Красноярского экономического форума и III Международного конгресса "Greentech" в Тамбове. Подведение итогов состоится в Москве 13 сентября 2019 года.
Борис Олейник