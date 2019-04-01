В Москве начинается церемония награждения лучших деловых СМИ - среди победителей "Тюменская линия"

Церемония награждения победителей XXV Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" начинается в эти минуты в большом зале Международного информационного агентства "Россия сегодня".

С приветственным словом к журналистам обратятся президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Ранее стало известно, что информационное агентство "Тюменская линия" стало лучшим региональным СМИ по итогам всероссийского конкурса. Награду вручат директору "ТюменьМедиа" Сергею Пересторонину.

Напомним, X Всероссийский форум деловых СМИ "Деловые СМИ: миф или реальность?", а также торжественная церемония награждения победителей XXV Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" проходит сегодня в Москве.

На форуме уже обсудили роль деловых СМИ в освещении проблем формирования благоприятного делового климата, особенности и структуру российской медиасистемы, работы пресс-служб.

Татьяна Тихонова