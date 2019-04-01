Ямальца осудили на два года за оскорбление полицейского

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Мужчину, виновного в оскорблении сотрудника полиции, осудили в Красноселькупском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

44-летний пьяный мужчина был доставлен сотрудниками полиции в районную больницу для освидетельствования. Задержанный неоднократно оскорблял полицейского, сопровождая слова неприличными жестами. В судебном процессе осужденный раскаялся и полностью признал свою вину.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.