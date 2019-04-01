  • 12 апреля 201912.04.2019пятница
  • USD64,3991
    EUR72,6551
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-западный

Ямальца осудили на два года за оскорбление полицейского

Происшествия, 16:39 12 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в оскорблении сотрудника полиции, осудили в Красноселькупском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

44-летний пьяный мужчина был доставлен сотрудниками полиции в районную больницу для освидетельствования. Задержанный неоднократно оскорблял полицейского, сопровождая слова неприличными жестами. В судебном процессе осужденный раскаялся и полностью признал свою вину.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# полицейский , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:39 12.04.2019Ямальца осудили на два года за оскорбление полицейского
16:17 12.04.2019Водитель скорой помощи дал отпор грабителям
16:06 12.04.2019В центре Тюмени подростка сбила маршрутка, его личность устанавливают
15:44 12.04.2019Тюменская база отдыха выплатила моральный ущерб клиенту после ареста счетов