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Несовершеннолетние осужденные напишут "Тотальный диктант" в Винзилях

Общество, 18:40 12 апреля 2019

из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте | Фото: из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте

Подопечные Тюменской воспитательной колонии примут участие в акции "Тотальный диктант". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ТюмГУ, председатель городской экспертной комиссии по проверке "Тотального диктанта" Наталья Кузнецова.

Средняя образовательная школа УФСИН России по Тюменской области в Винзилях станет закрытой площадкой диктанта.

"Они совсем недавно к нам обратились. Их представитель приедет к нам, и мы передадим ему необходимые для написания диктанта материалы — фирменные ручки, бланки и, конечно, текст", — рассказала Наталья Кузнецова.

Учреждение принимает участие в масштабной акции впервые. По данным кураторов "Тотального диктанта" в Тюмени, проверить свою грамотность решили 20 воспитанников и несколько сотрудников.

Напомним, "Тотальный диктант" пройдет по всему миру 13 апреля. Автором текста диктанта в 2019 году стал писатель и литературовед Павел Басинский. Он прочтет его в столице диктанта, в этот раз — это Таллин.

Инна Пахомова

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# акция , грамотность , Тотальный диктант

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