В Тюменской области начали штрафовать за пал сухой травы

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Виновники палов травы оштрафованы в Армизонском, Омутинском и Юргинском районах, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

С начала апреля на территории трех районов зарегистрировано два случая загорания сухой травы на общей площади 1 тыс. 100 квадратных метров и три случая загорания мусора. В отношении виновных лиц были возбуждены административные дела за нарушение правил противопожарного режима.

Начальник межрайонного отдела Владимир Бутаков отметил, что сотрудники госпожнадзора проводят работу по выявлению нарушителей и привлечению их к административной ответственности. Также с населением муниципальных образований в преддверии пожароопасного периода проводятся профилактические инструктажи.

За сжигание сухой травы и бытового мусора виновникам грозит административное наказание. Для граждан штраф составит от 2 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей. Со дня вступления в силу особого противопожарного режима штрафы увеличатся.

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 МЧС России по Тюменской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При уборке приусадебных участков мусор рекомендуется упаковывать в пакеты и мешки, а не жечь. Любителям загородного отдыха также рекомендовано воздержаться от поездок на природу.