Сотрудники ГИМС на Иртыше спасли рыбака
Сотрудники Тобольского отделения ГИМС спасли рыбака на Иртыше 12 апреля, сообщает региональное управление МЧС.
Трое любителей зимней рыбалки, чье увлечение подледным ловом одержало верх над разумом и инстинктом самосохранения, вышли на лед реки Иртыш. Образовавшиеся за время нахождения рыбаков на реке забереги, застали мужчин врасплох. Двое из них смогли самостоятельно вернуться на берег, а вот третьему на выручку пришли спасатели ГИМС.
При помощи судна на воздушной подушке они в целости и сохранности доставили его на берег.
Начальник Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов напоминает жителям и гостям Тобольска и Тобольского района о приближающемся ледоходе и опасностях выхода на непрочный весенний лед: "Лед на реке стал рыхлым, "съедается" сверху солнцем, талой водой, и снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и человек окажется в ледяной воде".