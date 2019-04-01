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Сотрудники ГИМС на Иртыше спасли рыбака

Происшествия, 17:53 12 апреля 2019

ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

Сотрудники Тобольского отделения ГИМС спасли рыбака на Иртыше 12 апреля, сообщает региональное управление МЧС.

Трое любителей зимней рыбалки, чье увлечение подледным ловом одержало верх над разумом и инстинктом самосохранения, вышли на лед реки Иртыш. Образовавшиеся за время нахождения рыбаков на реке забереги, застали мужчин врасплох. Двое из них смогли самостоятельно вернуться на берег, а вот третьему на выручку пришли спасатели ГИМС.

При помощи судна на воздушной подушке они в целости и сохранности доставили его на берег.

Начальник Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов напоминает жителям и гостям Тобольска и Тобольского района о приближающемся ледоходе и опасностях выхода на непрочный весенний лед: "Лед на реке стал рыхлым, "съедается" сверху солнцем, талой водой, и снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и человек окажется в ледяной воде".

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# ГИМС , лед , рыбак , спасатели

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