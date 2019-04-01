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Мошенник обманул тюменку на двадцать тысяч рублей

Происшествия, 14:47 14 апреля 2019

Тюменка стала жертвой действий интернет-мошенника. Продавец пиломатериала, получив предоплату за товар, перестал выходить на связь, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции № 1 Тюмени обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что на одном из сайтов объявлений она нашла информацию о продаже пиломатериалов по невысокой цене.

Тюменка связалась с продавцом, который выслал ей фото товара, заверил в его качестве и попросил внести предоплату в размере около 20 тыс. рублей.

Как только деньги поступили на указанный счет, злоумышленник перестал отвечать на звонки. Поняв, что стала жертвой мошенника, тюменка обратилась в полицию.

В настоящее время стражи правопорядка принимают меры для установления личности мошенника и его задержания.

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# мошенничество , УМВД России по Тюменской области

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