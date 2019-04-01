  • 14 апреля 201914.04.2019воскресенье
  • USD64,5171
    EUR72,8398
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Обокравший голышмановский магазин молодой человек несколько месяцев прятался в Тюмени

Происшествия, 15:47 14 апреля 2019

Полицейские с. Голышманово раскрыли кражу, совершенную в местном магазине осенью 2018 года. По горячим следам преступника задержать не удалось, однако работа по данному делу не прекращалась, сообщает УМВД Тюменской области.

Из магазина были украдены продукты и деньги. Сотрудники уголовного розыска получили информацию согласно, что причастный к преступлению находится в с. Омутинское.

Стражи правопорядка установили личность подозреваемого и задержали его. Молодой человек 1996 года рождения, ранее судимый, признался в совершенном преступлении.

Он рассказал, что выломал дверной замок и забрал товары и деньги из кассы магазина. Чтобы уйти от наказания, он сначала скрывался в Тюмени, а затем уехал в Омутинское.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышманово , кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:47 14.04.2019Обокравший голышмановский магазин молодой человек несколько месяцев прятался в Тюмени
15:23 14.04.2019Пожарные Заводоуковского округа шесть раз выезжали на тушение горящей травы
14:47 14.04.2019Мошенник обманул тюменку на двадцать тысяч рублей
09:36 14.04.2019Сотрудники ГИБДД изъяли наркотики у жителя Тюмени