Обокравший голышмановский магазин молодой человек несколько месяцев прятался в Тюмени

Полицейские с. Голышманово раскрыли кражу, совершенную в местном магазине осенью 2018 года. По горячим следам преступника задержать не удалось, однако работа по данному делу не прекращалась, сообщает УМВД Тюменской области.

Из магазина были украдены продукты и деньги. Сотрудники уголовного розыска получили информацию согласно, что причастный к преступлению находится в с. Омутинское.

Стражи правопорядка установили личность подозреваемого и задержали его. Молодой человек 1996 года рождения, ранее судимый, признался в совершенном преступлении.

Он рассказал, что выломал дверной замок и забрал товары и деньги из кассы магазина. Чтобы уйти от наказания, он сначала скрывался в Тюмени, а затем уехал в Омутинское.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.