  • 14 апреля 201914.04.2019воскресенье
  • USD64,5171
    EUR72,8398
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

По подозрению в коммерческом подкупе задержан топ-менеджер сургутской ГРЭС-2

Происшествия, 16:56 14 апреля 2019

В отношении заместителя генерального директора филиала "Сургутской ГРЭС-2" возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп". Сотрудника предприятия подозревают в незаконном получении 350 тыс. рублей, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

По версии следствия, сотрудник филиала ГРЭС незаконно получил деньги от гендиректора коммерческой организации за выигрыш в конкурсе по выбору поставщика на оказание услуг по вырубке кустарников в охранной зоне.

В настоящее время обстоятельства данного преступления устанавливаются. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает штраф в размере от 1 до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 9 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# подкуп , следователи , уголовное дело , ХМАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:56 14.04.2019По подозрению в коммерческом подкупе задержан топ-менеджер сургутской ГРЭС-2
15:47 14.04.2019Обокравший голышмановский магазин молодой человек несколько месяцев прятался в Тюмени
15:23 14.04.2019Пожарные Заводоуковского округа шесть раз выезжали на тушение горящей травы
14:47 14.04.2019Мошенник обманул тюменку на двадцать тысяч рублей