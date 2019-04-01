По подозрению в коммерческом подкупе задержан топ-менеджер сургутской ГРЭС-2

В отношении заместителя генерального директора филиала "Сургутской ГРЭС-2" возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп". Сотрудника предприятия подозревают в незаконном получении 350 тыс. рублей, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

По версии следствия, сотрудник филиала ГРЭС незаконно получил деньги от гендиректора коммерческой организации за выигрыш в конкурсе по выбору поставщика на оказание услуг по вырубке кустарников в охранной зоне.

В настоящее время обстоятельства данного преступления устанавливаются. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает штраф в размере от 1 до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 9 лет.