48-часовой проектный марафон пройдет в ТюмГУ

48-часовой марафон проектов пройдет в Тюменском госуниверситете. Общий призовой фонд – более 500 тыс. рублей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

26–28 апреля на базе Центра молодежного инженерного творчества "ФабЛаб" пройдет первый в 2019 году MAKERTHON, в ходе которого участники смогут создать прототипы технологических проектов и устройств в трех номинациях: ИнфоТех, РобоТех и БиоТех.

В рамках мероприятия состоится конкурс студенческих научно-инновационных проектов. В зависимости от степени проработки (концепт, прототип или MVP) команды смогут претендовать на финансирование своих разработок на сумму до 100 тыс. рублей.. Подробности и регистрация на makerthon.tech.