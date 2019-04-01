15 апреля в Тюмени солнечно и прохладно
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До +4 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 15 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают преимущественно солнечную погоду. День пройдет без осадков, при умеренном Западном ветре, скорость которого 1-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду. К вечеру ветер станет сильнее.
Атмосферное давление в течение дня повышенное 752-761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 34-49 %. Незначительные геомагнитные возмущения в течение дня.
Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 46 минут. Долгота дня сегодня составит 14 часов 15 минут.