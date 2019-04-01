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15 апреля в Тюмени солнечно и прохладно

Общество, 07:30 15 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +4 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 15 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно солнечную погоду. День пройдет без осадков, при умеренном Западном ветре, скорость которого 1-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду. К вечеру ветер станет сильнее.

Атмосферное давление в течение дня повышенное 752-761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 34-49 %. Незначительные геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 46 минут. Долгота дня сегодня составит 14 часов 15 минут.

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# ветер , погода в Тюмени , Солнце

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