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Из-за короткого замыкания эвакуировали посетителей гипермаркета в Сургуте

Происшествия, 08:07 15 апреля 2019

86.mchs.gov.ru | Фото: 86.mchs.gov.ru

370 человек эвакуировали из гипермаркета "Лента" в Сургуте 14 апреля сообщает ГУ МЧС России по Югре.

В 15 часов 6 минут от диспетчера центрального пункта пожарной связи местного пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о коротком замыкании в торговом зале. К месту вызова прибыли 4 единицы техники, 14 человек личного состава.

Во время разведки установлено, что произошло короткое замыкание изоляции освещения торгового зала. Причина устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Югре , короткое замыкание , Лента , пожар , пожарные , Сургут , эвакуация

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