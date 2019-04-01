"Тюмень" уступила "Авангарду"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

"Тюмень" вновь не смогла победить в Олимп-Первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ, уступив дома курскому "Авангарду" - 0:1, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Первый тайм оказался не самым зрелищным и богатым на голевые моменты. Шла упорная борьба равных команд. При этом моменты все же были - у хозяев могли отличиться Егор Глухов и Владан Милосавлев. А на последней минуте тайма мяч чудом не оказался в воротах "Авангарда", которые надежно защитил почти двухметровый Александр Саутин.

Второй тайм вышел намного интереснее. Катализатором активным событий был гол "Авангарда" на 55-й минуте - цели достиг неожиданный удар Артёма Федчука. После этого сибиряки создали множество голевых моментов. Вполне мог арбитр назначить пенальти в ворота гостей. Да и сами куряне едва дважды не поразили собственные ворота. Но счет не изменился. 1:0 - победа "Авангарда", который продолжает бороться за выход в Премьер-лигу.