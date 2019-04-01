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В Тюменской области из пожаров спасли десять человек

Происшествия, 14:54 15 апреля 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

237 пожаров произошло в Тюменской области с 8 по 14 апреля. В них травмирован один человек, 10 спасено, сообщает региональное МЧС.

В 203 случаях причинами пожаров стало загорание сухой травы, высохших прошлогодних листьев, всевозможного мусора.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 26 раз. Оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует во избежание загорания имущества, содержать в чистоте территорию жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее четырех метров существенно снижает этот риск.

Собранный мусор необходимо своевременно вывозить в специально отведенные места. Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.

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# пожар , сухая трава

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