В Тюмени определят "Лидеров XXI века"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века" пройдет в Тюмени с 15 по 17 мая, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

К участию в конкурсе приглашают активистов детских и молодежных общественных объединений Тюменской области, а также вожатые Российского движения школьников в возрасте до 35 лет.

Конкурсанты будут бороться за звание лучших в нескольких номинациях: "Активист детского общественного объединения" (11-13 лет); "Лидер детского/молодежного общественного объединения" (14-15 лет); "Лидер детского/молодежного общественного объединения" (16-17 лет); "Команда РДШ"; "Вожатый РДШ".

Сначала участникам предстоит пройти заочный этап, который продлится вплоть до 3 мая. Для участия в заочном этапе необходимо до 3 мая включительно направить заявку и соответствующий номинации комплект документов на электронный адрес rdsh72@pioner72.ru с пометкой "Лидер XXI века".

Получить более подробную информацию о конкурсе можно по телефону: 8 (963) 068-50-02, Надежда Алерская.

Региональный очный этап конкурса традиционно включает три блока испытаний: базовый, вариативный и образовательный. Задания вариативного блока организаторы пока держат в секрете. Помимо конкурсной программы участников ожидают интерактивные, образовательные площадки, разнообразные мастер-классы.

Победители региональных соревнований представят Тюменскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений "Лидер XXI века".