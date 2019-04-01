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Началось голосование за "Здоровую вкусняшку"

Общество, 09:02 16 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосование за фото работы "Здоровая вкусняшка" и "Здоровая семья" началось на портале "Тюмень – наш дом", сообщает администрация города.

Выбрать понравившуюся работу можно до 25 мая включительно. Голосовать могут только зарегистрированные пользователи портала "Тюмень – наш дом".

В кулинарном конкурсе "Здоровая вкусняшка" участвуют авторские рецепты, выполненные школьниками лично или при помощи родственников. Одно из главных условий, чтобы ингредиенты блюд способствовали повышению иммунитета.

В фотоконкурсе "Здоровая семья" основным требованием является показ активного семейного отдыха, который формирует полезные привычки у подрастающего поколения.

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# голосование , конкурс , питание , семья , Тюмень-наш дом , школьники

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