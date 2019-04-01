Началось голосование за "Здоровую вкусняшку"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосование за фото работы "Здоровая вкусняшка" и "Здоровая семья" началось на портале "Тюмень – наш дом", сообщает администрация города.

Выбрать понравившуюся работу можно до 25 мая включительно. Голосовать могут только зарегистрированные пользователи портала "Тюмень – наш дом".

В кулинарном конкурсе "Здоровая вкусняшка" участвуют авторские рецепты, выполненные школьниками лично или при помощи родственников. Одно из главных условий, чтобы ингредиенты блюд способствовали повышению иммунитета.

В фотоконкурсе "Здоровая семья" основным требованием является показ активного семейного отдыха, который формирует полезные привычки у подрастающего поколения.