Около полутора тысяч тюменцев написали "Тотальный диктант"

Около 1 тыс. 500 тюменцев приняли участие в акции "Тотальный диктант", которая прошла 13 апреля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ТюмГУ, председатель городской экспертной комиссии по проверке "Тотального диктанта" Наталья Кузнецова.

13 апреля для желающих написать "Тотальный диктант" работали 20 площадок. Впервые к акции присоединилось ТВИККУ, здесь текст написали около 90 курсантов, и Тюменская воспитательная колония в Винзилях.

"Волонтеры насчитали на наших площадках около полутора тысяч человек. Мы же собрали 1 тысячу 404 работы. Количество участников держится примерно на одном уровне. В прошлом году на площадки пришли 1 тысяча 200 человек", — пояснила Наталья Кузнецова.

В "Тотальном диктанте" приняли участие люди разных возрастов. По словам Натальи Кузнецовой, волонтеры видели на площадках 10-летних детей и участников старше 80 лет.

Работы тюменцев продолжают проверять. 13 и 14 апреля ошибки в них искали студенты-филологи разных курсов. Затем к перепроверке приступили преподаватели и студенты, магистранты, которым доверяют.

Работы постараются полностью проверить к вечеру 17 апреля. Информация будет занесена в базу данных. Участники "Тотального диктанта" смогут узнать свои результаты в личном кабинете на сайте масштабной акции.

Тюменцев, которые написали диктант, ждут на консультацию с филологами. Она пройдет 20 апреля с 11 до 15 часов в учебном корпусе ТюмГУ на ул. Республики, 9. Увидеть свои работы и узнать об ошибках горожане смогут в аудитории 327.

Автором текста диктанта в 2019 году стал писатель и литературовед Павел Басинский. Он прочитал его в столице диктанта — в Таллине.

Инна Пахомова