Символ Всероссийского театрального марафона передали Тюмени

Всероссийский театральный марафон | Фото: ТКТО Всероссийский театральный марафон | Фото: ТКТО

Зеркальную статуэтку в виде античного амфитеатра с гербами 85 регионов России торжественно вручили Тюменской области. Символ Всероссийского театрального марафона доставили в областную столицу 13 апреля.

Церемония открытия марафона проходила в Тюменском драматическом театре, сообщает региональный департамент культуры. Директор ведомства Елена Майер приняла символ театральной эстафеты из рук первого заместителя директора департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Ирины Кибкало. Она напомнила, что за 12 дней зеркальный амфитеатр представили театралам Екатеринбурга, Ноябрьска и Ханты-Мансийска.

"Этот символ театрального марафона наполнен теплом и эмоциями всех зрителей театральных площадок, на которых он побывал! В нем как будто заключена зрительская и актерская энергия, сила Всероссийского театрального марафона – масштабного, грандиозного и амбициозного проекта, который придуман организаторами Года театра и охватывает все 85 субъектов России", – считает Елена Майер.

16, 17, 18 апреля Тюмень передаст символ эстафеты коллегам из Курганской области. На гастроли поедут Тюменский большой драматический театр, Тюменский театр кукол и Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова.

Всероссийский театральный марафон — крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все регионы России. Он стартовал в январе, во Владивостоке, а завершится в конце года, в самой западной точке страны — Калининграде.

Ирина Ромашкина