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Три тюменские труппы представят регион на театральном марафоне

Общество, 16:58 11 апреля 2019

"Театр обско-угорских народов - Солнце" во Вконтакте | Фото: "Театр обско-угорских народов - Солнце" во Вконтакте

Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол и Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова станут участниками Всероссийского театрального марафона, сообщает региональный департамент культуры.

Передача символа марафона - зеркальной статуэтки в виде античного амфитеатра с гербами всех 85 субъектов страны - состоится в тюменском драмтеатре 13 апреля. Тюменская область принимает эстафету от Югры, поэтому в рамках марафона 14 и 15 апреля "Театр обско-угорских народов - Солнце" покажет спектакли "Последнее пришествие" и "Елена Премудрая".

16 апреля Тюменская область передаст эстафету и символ марафона Курганской. 16, 17 и 18 апреля курганцев порадуют своими выступлениями Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол и Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова.

Напомним, церемония открытия марафона в Уральском федеральном округе, идущего от Владивостока до Калининграда, состоялась в Екатеринбурге 2 апреля. Гастрольная эстафета продолжилась выступлениями свердловских артистов в Ноябрьске, который передал ее в Ханты-Мансийск.

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# Год театра , марафон , театры

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