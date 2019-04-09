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Определены победители конкурса "Пестрый балаган" в Сладково

Общество, 19:17 09 апреля 2019

sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

12 творческих коллективов приняли участие в районном смотре-конкурсе театральных самодеятельных коллективов "Пестрый балаган", посвященный Году театра, сообщает администрация Сладковского района.

В номинации "Кукольный театр" коллектив "Фортуна" Сладковского районного ДК поощрен за отличную игру кукол дипломом первой степени, в этой же номинации диплом второй степени вручен коллективу "Петрушкины друзья" Маслянского сельского ДК.

В номинации "Театрализованное представление" за прекрасно сыгранные роли, за актуальность темы постановки "Дети войны" артисты театрального коллектива "Теремок" Менжинского сельского ДК удостоены диплома первой степени. Диплом второй степени вручен театральному коллективу "Арлекин" Лопазновского ДК с постановкой "Цветик-семицветик".

Также победителями конкурса "Пестрый балаган" признан коллектив "Мы вместе" Дома детского творчества "Галактика" за оригинальный жанр (театр теней), представленный на конкурс. Всем участникам вручены грамоты и сладкие призы.

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# конкурс , Сладковский район , театр , школьники

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