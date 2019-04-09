В Голышманово открыли выставку к юбилею местного театра

| Фото: Голышмановский краеведческий музей во ВКонтакте | Фото: Голышмановский краеведческий музей во ВКонтакте

Выставка "Волшебный мир кулис" расскажет о театре, которому в 2019 году исполняется 80 лет со дня основания.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заведующая Голышмановским краеведческим музеем Светлана Усольцева.

"В Голышманово рабоче-крестьянский театр образовался в 30-х годах, - поделилась она. - В экспозицию нашей выставки вошли фотографии тех лет, афишы и личные вещи актеров".

По словам Светланы Усольцевой, при подготовке выставки, они вспомнили земляков - именитых актеров, режиссеров, которые прославили Голышманово далеко за его пределами. Это Владимир Ротбергер, Сергей Осинцев. Во время Великой Отечественной войны в составе театра трудился Константин Лагунов.

"Самая популярная постановка тех лет - пьеса "Миллион за улыбку". Согласно архивным данным, ее ставили вплоть до 1961 года. Тогда же драматический кружок перерос в настоящий театр при Доме культуры имени Кирова. А уже в 1967 году он получили звание народного", - рассказала заведующая Голышмановским музеем.

Во время открытия выставки "Волшебный мир кулис" организаторы пригласили на встречу актеров разных поколений, которые поделились своими историями из жизни сельского театра.

Театральная жизнь в Голышманово продолжается. В Доме культуры трудится режиссер Марина Вакарина, которая, по мнению Светланы Усольцевой, отличается тем, что умеет ставить интересные, экспериментальные спектакли, которые нравятся зрителям.

Анжела Лебедева