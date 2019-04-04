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Тюменцы соберутся на театральной зарядке с актерами и спортсменами

Общество, 14:43 04 апреля 2019

Департамент соцразвития Тюменской области | Фото: Департамент соцразвития Тюменской области

Заслуженный артист России, художественный руководитель молодежного театра "Ангажемент" Леонид Окунев выйдет с тюменцами на областную зарядку, которую приурочат к Году театра. Мероприятие пройдет на площади 400-летия Тюмени 6 апреля с 13 до 15 часов.

Помимо актеров и спортсменов, акцию поддержат выступлениями региональный центр "Аванпост", команды "Академии профессионалов фитнеса", студии танца "Вишня", коллектива "Фитнес 50+", спортивно-оздоровительного комплекса "Дорожник".

На площади у драмтеатра будут работать интерактивные площадки: суставной гимнастике желающих обучат сотрудники спортивной школы "Алькор", спортивному танцу - центр развлечений и отдыха "Пятый элемент", основам безопасного интернета - активисты кибершколы "KIBERone". Консультации по здоровому питанию проведут волонтеры–медики.

Кроме того, можно будет поучаствовать в квесте "За кулисами" и получить призы от официальных спонсоров и партнеров мероприятия, сообщает Областной центр профилактики и реабилитации.

Следующим этапом акции станет проведение зарядок в образовательных организациях и трудовых коллективах региона. В Тюмени к акции уже присоединились аэропорт Рощино, Почта России, Ростелеком, центр "Семья", институт физической культуры Тюменского государственного университета и Тюменская домостроительная компания. В течение месяца организаторы также будут принимать на конкурс видеоролики о проведенных зарядках.

Напомним, акция "Областная зарядка" проводится в рамках межведомственного проекта "Областной профилактический марафон "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".

Областной центр профилактики и реабилитации | Фото: Областной центр профилактики и реабилитации

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# Год театра , Леонид Окунев , областная зарядка , Областной центр профилактики и реабилитации , тюменский драмтеатр

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