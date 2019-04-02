Академия Никиты Михалкова приглашает тюменцев на учебу

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова | Фото: academynsm.ru Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова | Фото: academynsm.ru

Тюменские актеры, режиссеры, продюсеры претендуют на льготное обучение в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Собеседования приемной комиссии пройдут в Тюменском драматическом театре 3 апреля с 15 до 19 часов.

За день до конкурсного отбора комиссия приняла около 20 заявок от тюменцев, сообщили организаторы. Конкурсный отбор в областном центре проведут актер театра и кино, заслуженный артист России Игорь Яцко и врио первого проректора Академии, заслуженный деятель искусств России Игорь Беляев. Перед собеседованием, с 12 до 14 часов в малом зале драмтеатра, Игорь Яцко преподаст двухчасовой мастер-класс для претендентов на льготное место. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке.

Как поясняют организаторы, обучатся в лабораториях можно и на платной основе. Но в регионах специалисты Академии организуют дополнительный отбор. Обязательные условия к поступающим – наличие высшего профильного профессионального образования (либо студенты последних курсов творческих вузов), опыт работы в сфере театра и кино, возраст до 35 лет.

Обучение оплачивает благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Фонд "Двенадцать" Никиты Михалкова обеспечивает студентов ежемесячной стипендией. Благотворительный фонд "Сафмар" Михаила Гуцериева дает возможность ставить спектакли и снимать фильмы.

За время обучения учащиеся ставят 6-8 фильмов, могут посмотреть любой спектакль, проходят более 100 мастер-классов со звездами российского и зарубежного кинематографического и театрального искусства, подчеркнул основатель и ректор Академии Никита Михалков.

"Мы собираем таланты со всех уголков страны и зарубежья. Готовьтесь, не бойтесь, будьте свободными, но знайте, что уровень мастерства и возможности мы оцениваем сурово. С лучшими из вас мы будем заниматься целый год. В этом году мы начинаем набор абитуриентов раньше, чем обычно, чтобы дать подготовиться лучше к вступительным экзаменам", – обратил внимание Никита Михалков.

Академия открылась в 2015 году, и уже четыре года фонд Тимченко набирает студентов из регионов на бесплатное обучение. Суммарное количество заявок на поступление в 2015-2016 годах составила 108 человек, в 2016-2017 – 223, в 2017-2018 – 382. В 2018-2019 годах на льготное место в Академии претендовали 449 человек, взяли всего 19 актеров, пять режиссеров и пять продюсеров.

Заключительным этапом приемной кампании станет творческое собеседование, которое проводится в очной форме в августе 2019 года. К нему будут допущены лица, успешно прошедшие все предварительные этапы.

Регистрация на приемную комиссию в Тюмени обязательна по на сайте Академии.

Ирина Ромашкина