  • 3 апреля 20193.04.2019среда
  • USD65,4726
    EUR73,3162
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер северо-восточный

Не сыграть ли свадьбу?: чувашский театр едет в Тюмень

Общество, 09:02 03 апреля 2019

drama21.ru Чувашский драматический театр | Фото: drama21.ru

Чувашский государственный академический драматический театр им. К. В. Иванова приедет с гастролями в Тюменскую область 16-17 апреля.

Чувашский драмтеатр впервые побывает в Западной Сибири за 100-летнюю историю.

"Гастроли в Тюменскую область мы посвящаем юбилею нашего театра и Году театра. За сто лет мы ни разу не были в Тюмени. Вообще восточнее в России мы еще не были", – признался директор чувашской драмы Юрий Владимиров. Он подчеркнул, что гастрольный тур пройдет при поддержке правительств Тюменской области и Республики Чувашия. В тюменский регион приедут около 30 артистов.

16 апреля артисты покажут спектакли в Заводоуковске, 17 марта постановки увидят жители областной столицы. Оба гастрольных дня начнутся детским спектаклем "Как Настенька чуть кикиморой не стала". Это сказка о добре и зле, взаимовыручке, дружбе. Режиссер спектакля – Алексей Герасимов, художник – народный художник Чувашии Юрий Матросов. Постановка идет на русском языке.

На языке оригинала пройдет вечерний спектакль "Не сыграть ли свадьбу?". Синхронный перевод с чувашского на русский язык даст диктор гастролеров. Как дед Егор Поликарпович взбодрил деревушку свадьбой на молодушке, жители областной столицы смогут посмотреть в Тюменском драматическом театре 17 апреля.

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гастроли , Год театра , Тюменский драматический театр , чуваши

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:08 03.04.2019Врачи приглашают ишимцев проверить здоровье
09:46 03.04.2019Тюменская филармония разыграет билет на "Лето в Тобольском кремле"
09:35 03.04.2019Архитектурный субботник пройдет в опорном вузе
09:13 03.04.2019Цирковая студия даст тюменским школьникам мастер-класс