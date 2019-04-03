Не сыграть ли свадьбу?: чувашский театр едет в Тюмень

Чувашский драматический театр | Фото: drama21.ru Чувашский драматический театр | Фото: drama21.ru

Чувашский государственный академический драматический театр им. К. В. Иванова приедет с гастролями в Тюменскую область 16-17 апреля.

Чувашский драмтеатр впервые побывает в Западной Сибири за 100-летнюю историю.

"Гастроли в Тюменскую область мы посвящаем юбилею нашего театра и Году театра. За сто лет мы ни разу не были в Тюмени. Вообще восточнее в России мы еще не были", – признался директор чувашской драмы Юрий Владимиров. Он подчеркнул, что гастрольный тур пройдет при поддержке правительств Тюменской области и Республики Чувашия. В тюменский регион приедут около 30 артистов.

16 апреля артисты покажут спектакли в Заводоуковске, 17 марта постановки увидят жители областной столицы. Оба гастрольных дня начнутся детским спектаклем "Как Настенька чуть кикиморой не стала". Это сказка о добре и зле, взаимовыручке, дружбе. Режиссер спектакля – Алексей Герасимов, художник – народный художник Чувашии Юрий Матросов. Постановка идет на русском языке.

На языке оригинала пройдет вечерний спектакль "Не сыграть ли свадьбу?". Синхронный перевод с чувашского на русский язык даст диктор гастролеров. Как дед Егор Поликарпович взбодрил деревушку свадьбой на молодушке, жители областной столицы смогут посмотреть в Тюменском драматическом театре 17 апреля.

Ирина Ромашкина