"Молодость" тюменцев впечатлила москвичей

Национальная премия "Золотая маска" | Фото: www.goldenmask.ru Национальная премия "Золотая маска" | Фото: www.goldenmask.ru

Более тысячи театралов Москвы и жюри российской национальной премии "Золотая маска" оценили тюменский спектакль "Молодость" в "Гоголь-центре".

Театральный критик, доцент школы-студии МХАТ и ГИТИС Павел Руднев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" одним из первых отозвался о работе Данилы Чащина.

"Это было часто грубое искусство, иногда схематичное, но оно лично на меня произвело очень большое впечатление масштабом и дерзостью замысла. "Месяц в деревне" – комедия, где высмеивается коллективная иллюзорность, всеобщий "реквием по мечте": бегство пожилых за молодостью и бегство молодых за влиянием. Патологическая страсть не быть собой, гонка за своей бледной, силиконовой копией", – поделился мнением театровед.

Автор "Петербургского театрального журнала", театральный критик Ирина Алпатова считает, что спектакль Данилы Чащина – не интерпретация, но очень личное режиссерское высказывание.

"Чащин смотрит на красоту и поэзию бытия с точки зрения современного человека, в инстаграме у которого ежесекундно мелькают пэпэшки, фитоняшки, курогрудь и смузи, дряхлеющие старики с молодыми женами и их бесконечными разборками, юные девы с губами-уточками и не юные с обезображенными подтяжками лицами", – цитируют Ирину Алпатову на сайте "Золотой маски".

Из спектакля: — Мне нужна рифма к слову "молодость". — Молодость — это проза.

"Идея вечной красоты сегодня выглядит зло и иронично, и, как ни старайся, молодость уходит от каждого… Битва молодости и опыта, где победителей не будет. Тургенев здесь не осовременен банально, хотя действие и перенесено в наши дни", – считает критик.

Она хвалит решение пространства художника-постановщика Дмитрия Горбаса. Двухуровневая декорация, расположенная на вращающейся сцене, вместила гротесковую массовку и трагическую лирику уединения, отметила критик. Театровед одобрительно отозвалась о работе тюменских актеров Сергея Скобелева (Ракитин) и Кристины Тихоновой (Наталья Петровна).

Спектакль "Молодость" по мотивам на пьесы И. С. Тургенева "Месяц в деревне" претендует на победу в пяти номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший режиссер" и "Лучший художник-постановщик". Презентация прошла 1 апреля в московском "Гоголь-центре".

Первый показ спектакля прошел по приглашениям, а на втором присутствовали поклонники "Золотой маски" и члены жюри. Оба собрали аншлаги: более тысячи человек посмотрели постановку тюменцев, сообщает пресс-служба ТБДТ.

"Показы прошли очень хорошо, мы слышали много положительных отзывов. Многие говорили, что наконец-то увидели на фестивале истинный спектакль. Спрашивали, а где кроме Тюмени вас еще можно увидеть? Благодарили и просили вновь приехать в Москву с показами. Для нас такое внимание очень лестно. Надеемся, что жюри по достоинству оценит нашу работу. Наши актеры плакали от счастья, от эмоций, когда выходили на поклон", – поделился воспоминаниями директор Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев.

Церемония вручения премии "Золотая маска" состоится на Исторической сцене Большого театра 16 апреля. Тюменскую область представят номинанты на премию.

Ирина Ромашкина