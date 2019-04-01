Тюменские артисты отправятся в театральный марафон по Уралу

Всероссийский театральный марафон | Фото: www.culture.ru Всероссийский театральный марафон | Фото: www.culture.ru

Кукольники и драматические актеры Тюменской области перехватят эстафету Всероссийского театрального марафона в Уральском федеральном округе (УФО). Артисты отправятся на гастроли в Курган 18 апреля.

Всероссийский театральный марафон вслед за Сибирью и Дальним Востоком встретит Екатеринбург, сообщает портал "Культура.рф". Церемония передачи символа марафона будет представлять собой театрализованное действо по мотивам уральских сказов Павла Бажова. Торжественное представление состоится на сцене Свердловского театра музыкальной комедии 2 апреля. На Урале марафон откроет министр культуры России Владимир Мединский.

Гастрольная эстафета продолжится выступлениями театра мюзикла Свердловской детской филармонии в Ноябрьске. Далее ноябрьский драматический театр поедет в Ханты-Мансийск. Передача символа от Югры Тюменской области состоится 13 апреля. Театр обско-угорских народов "Солнце" покажет тюменцам 14 апреля спектакль "Последнее пришествие", 15 апреля – "Елена Премудрая".

18 апреля сразу три театра Тюменской области поедут в Курган: тюменский драматический театр, театр кукол, а также тобольский театр драмы. Курганцы подхватят эстафету тюменцев и отправятся в Челябинск. В УФО марафон пройдет с 1 по 17 апреля. Эстафету продолжат всеми региональными театрами России по цепочке, чтобы достичь в конце года самой западной точки страны — Калининграда.

Крупнейший проект Года театра — Всероссийский театральный марафон — стартовал 18 января 2019 года на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Символическую театральную эстафету за это время уже передали друг другу Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Благовещенск, Магадан, Анадырь, Якутск, Чита, Улан-Удэ, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Абакан, Горно-Алтайск, Кызыл, Иркутск, Красноярск, Томск, Омск. Более 30 тыс. зрителей Дальнего Востока и Сибири уже посетили мероприятия Всероссийского театрального марафона. Марафон продлится до конца 2019 года, задействует все 85 регионов России.

Ирина Ромашкина