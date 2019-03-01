День театра в Тюмени отметят мастер-классами и праздничными программами

| Фото: vk.com/tavridaforum | Фото: vk.com/tavridaforum

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Встречи, беседы и мастер-классы пройдут в День театра 27 марта в Тюмени, сообщает администрация города.

В Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 10 часов начнется акция "Мы из сказки, ты нас знаешь. Если вспомнишь – отгадаешь!". Ребят порадуют игровые задания по русским народным и литературным сказкам.

Библиотека № 17 (ул. Игримская, 33) в 10 часов стартует литературная игра-викторина "Аллея литературных героев". Игра посвящена Неделе детской и юношеской книги. Дети узнают историю появления и традиции проведения праздника. Вспомнят творчество Сергея Михалкова, Агнии Барто, Татьяны и Галины Александровых, также ответят на вопросы викторины, отгадают загадки, поиграют в игру "Веселая неразбериха".

В библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) в 10 часов начнется игровой час "Что такое театр". Маленькие читатели библиотеки отправятся на заочную экскурсию по театру. Дети ознакомятся с иллюстрациями, на которых будет представлена архитектура разных зданий театров, они узнают, что такое афиша, театральная касса, о чем будет спектакль, какие актеры в нем будут играть. Разговор пойдет и о декорациях для спектакля, бутафории, театральных костюмах и об актерах.

В библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) с 11 часов пройдет литературный фейерверк "Новые имена". Участники отправятся в захватывающее путешествие по страницам новых детских книг в стиле "фэнтези" современной писательницы Натальи Щербы, где их ожидают различные задания.

Библиотека № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 11 часов организует час искусства "Путешествие в мир театра". К Всемирному дню театра в библиотеке пройдет час искусства для детей, в ходе которого они познакомятся с историей возникновения театра, узнают, какие существуют виды театра и как с ним связаны другие виды искусства.

Дом культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) приглашает в 11 и 12 часов на праздничную программу "По ту сторону кулис". Ведущий расскажет гостям праздника о зарождении и развитии театрального искусства. С каждым из направлений театрального творчества участники мероприятия познакомятся отдельно и увидят выступления артистов в разных жанрах. Спектакль представит самодеятельный театр "Пиноккио".

В школе-интернате "Горизонт" (ул. Игримская, 32) в 11 часов начнется мастер-класс "Весенние цветы" для детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники будут изготавливать весенние цветы из гофрированной бумаги. Организатор – Центр ТРиГО "Этнос".

Библиотека № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в 13 часов проведет театральные посиделки "Театра миг волшебный!". Состоится разговор со зрителями о театре в целом, о театрах Тюмени. Гости узнают некоторые факты из истории театра и попробуют себя в качестве актеров, а также ответят на вопросы викторины.

Библиотека № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) приглашает в 13 часов на ознакомительную экскурсию "Библиотека – дом, где живут книги". Встреча познакомит ребят с волшебным миром – библиотекой. Они узнают, что такое абонемент, читательский билет, формуляр, читальный зал, какие бывают библиотеки.

В Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) в 13 часов 30 минут начнется литературная встреча для детей "Театр-Ляндия". Она организована в рамках проекта "Театр, в котором играют дети", приурочена ко Дню театра. Здесь каждый ребенок может прочитать как стихотворение любимого автора, так и произведение собственного сочинения.

Библиотека № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) в часов приглашает на библиопутешествие "Ромка и компания". Константин Яковлевич Лагунов известен как талантливый детский писатель, повестей-сказок "Городок на бугре", "Ромка-Рамазан", "Ромка, Фомка и Артос", которые знают и любят дети. Участники мероприятия окунутся в мир сказочных путешествий писателя.

Библиотека № 1 (ул. Матросова, 27/1) организует в 14 часов мастер-класс "Маска, я тебя знаю!". Ребята услышат об истории театра и испытают себя в роли художника по костюмам. Они изготовят маски и примут участие в фотоконкурсе в маскарадных масках.

В Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) в 16 часов начнется танцевально-развлекательная программа "Давайте потанцуем!". Запланированы конкурсная программа, тематическая музыкальная подборка, танцы. Вход – платный.

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) приглашает гостей в 19 часов присоединиться к празднованию Дня театра на "Юбилей… или Все что угодно".

Вход для зрителей старше 16 лет.

В областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" (28-й км Ялуторовского тракта) в 19 часов начнется концерт "Весеннее настроение".

Концерт скрипичной музыки учащихся и преподавателей школы искусств "Этюд" для ветеранов Тюменской области, детей репрессированных родителей пройдет в рамках проекта "Бумеранг добра". Для них прозвучат популярные музыкальные композиции в исполнении скрипки.