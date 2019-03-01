Ишимский народный театр приглашает на бенефис в честь своего юбилея

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 65 студентов Ишимского многопрофильного техникума и активистов клуба "Рябинушка" пришли на встречу с актерами Ишимского народного театра "Зеркало". Мероприятие прошло в библиотеке им. Васильева в рамках Года театра.

Библиотекари подготовили для участников арт-вояж "И чудо рождается здесь…" по истории мирового театра и завершили экскурс историей создания ишимского театра.

Восемь приглашенных артистов рассказали, как создается театральная труппа, подбирается репертуар, что наиболее ценно для каждого актера.

Главный режиссер Даниил Султанов отметил, что традиционно ко Дню театра 27 марта состоится премьера социальной драмы Флорида Булякова "Выходили бабки замуж", в постановке участвуют три новых актера. Он рассказал, что объявленный в России Год театра в Ишиме совпал с юбилеем народного театра. Торжество в честь 60-летнего юбилея с момента присвоения Ишимскому театру звания "Народный" начнется 31 марта в 16 часов и будет продолжена творческим бенефисом актера и режиссера.

"Когда я был в вашем возрасте, я тоже не ходил в театр. До 18 лет понятия не имел, что это. А в 18 мне посчастливилось попасть на репетицию одного спектакля, где из меня сделали главного героя. И с тех пор театр прочно вошел в мою жизнь, мы вместе уже почти 30 лет. Да, гаджеты и девайсы прочно вошли в нашу жизнь. Но приходите в театр, смотреть, а лучше играть, нам очень не хватает актеров вашего возраста, и вы поймете, что это во много раз интереснее!", - подчеркнул Даниил Султанов.

По его словам, на сегодняшний день в труппе 24 актера, в том числе четверо детей от 5 до 9 лет.

Встреча продолжилась в формате вопрос-ответ. Студентов интересовало, какие роли самые трудные, как стать актером, легко ли играть на театральных подмостках.

"Встреча была очень интересной. Особенно понравился монолог, который прочла актриса Надежда Караченцева. До мурашек. Обязательно пойду на какую-нибудь постановку, если удастся выкроить время от учебы. Возможно, когда-то попробую себя в качестве актера", - поделился студент Илья Хозяшев.

Библиотекарь Лилия Митина рассказала, что мероприятие было задумано как разовое, но поступило много заявок на его повторение и, возможно, такие творческие встречи с читателями станут традиционными.

Напомним, самодеятельный театр существует в Ишиме с 1918 года, в конце 40-х годов он назывался колхозно-совхозным, а 30 октября 1959 года, после спектакля "Барабанщицы", ему было присвоено звание народного.

В 2010 году Ишимский народный театр "Зеркало" был размещен в отдельном здании наул. Курганской, 1, построенном в 1964 году как кинотеатр "Мир", в 2016 году был проведен капитальный ремонт здания театра.

Инна Кондрашкина