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Песни из любимых мультфильмов исполнит духовой оркестр в Доме "Борки"

Общество, 17:43 26 марта 2019

центр "Семья" во "ВКонтакте" | Фото: центр "Семья" во "ВКонтакте"

Самые известные детские песни из любимых мультфильмов исполнят музыканты духового оркестра в Доме социальной реабилитации семей и детей "Борки" в День театра 27 марта, начало в 9 часов 40 минут, сообщает центр "Семья".

Детям, сотрудникам и гостям филиала покажут спектакль "Спасти кота Севаста". В постановке заняты артисты творческого объединения "Тандем" - победителя конкурса грантов на постановку детских спектаклей 2018 года, при участии комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтерского движения.

После театральных представлений гостям праздника продемонстрируют работу команды бойцов пожарного автомобиля. Они смогут примерить пожарные каски, осмотреть кабину спасательной машины, научатся правильно пользоваться различными видами огнетушителей.

Организатором театрального дня выступило ГУ МЧС России по Тюменской области.

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# Год театра , центр Семья

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