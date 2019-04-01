#Библионочь2019 открыла тюменцам театральный мир

Всероссийская акция "Библионочь-2019" | Фото: ИА "Тюменская линия" Всероссийская акция "Библионочь-2019" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спектакли, интерактивы, викторины, мастер-классы, игры, экскурсии – 54 площадки с развлечениями предложили гостям Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева организаторы Библионочи 2019. Централизованная городская библиотечная система Тюмени присоединилась к Всероссийской акции 19 апреля.

Сыграть в шахматы из поттерианы, посмотреть ожившую из песка сказку о Золушке, научиться танцам времен Наташи Ростовой, а может, примерить на себя роль костюмера и гримера, кукольника и актера… Или же раскрыть тайны души Федора Михайловича Достоевского, читая факсимильное издание его Евангелия, сокрытое в тюменском хранилище редких книг. Казалось, что в этот пятничный вечер тюменцам заново открывается библиотека. Ее сотрудники постарались увлечь посетителей, показав, что "Весь мир – театр", – таким был девиз Всероссийской акции #Библионочь2019.

"Мы старались сделать программу максимально интересной для маленьких детей, нашей молодежи, людей зрелого возраста. Каждый, кто зашел в эти стены, нашел дело для ума и души. Давайте окунемся в мир театра", – обратилась к гостям директор Тюменской научной областной библиотеки им. Д.И. Менделеева (ТОНБ) Ольга Адамович.

Наука и лицедейство

ТОНБ превратилась в огромный театральный павильон с множеством площадок на четыре этажа здания. Первый этаж вместил десять интерактивных локаций. С первых минут Библионочи захватил внимание самых маленьких посетителей игровой спектакль "Три поросенка". Дети и взрослые пробовали себя в каллиграфии, сценической речи, даже в технике Брайля. Поклонники поттерианы играли в напольные шахматы, а любители классики шагали танцевальные па времен XIX века. У ресепшна стартовали обзорные экскурсии по всей библиотеке.

Скопилась очередь к кабинке "Фотогримерка". Гости примеряли гротескные очки, носы, парики и делали моментальное фото. Развлекательная атмосфера сменялась духом науки. Лекцию о культуре и традициях разных поколений рассказала филолог Ирина Кондратюк, о театре и литературе в восточной культуре – магистр музеологии, эксперт Татьяна Петрова, "Привычки для счастья" привила антрополог, психолог Вероника Мухаметзянова.

Застало врасплох не столько саму Солоху, сколько ее зрителей, игровое театрализованное представление "Вечера на хуторе". Гоголевские герои посреди театрализованной постановки вдруг предложили поучаствовать гостям. Украинская хозяюшка "пустила" месяц по зрительному залу, чтобы небесное светило определило помощника. Наперекор судьбоносному жребию помогать Солохе вызвался юный герой, заявив: "Я сообразительный и ловкий!". За отзывчивость юноша получил в подарок от сказочной ведуньи волшебный оберег – светящийся музыкальный шар.

Волшебство сказки оживало и на площадке, где театр "Мираж" показывал песочную анимацию "По страницам книг". Просмотрев десятиминутную историю под музыку, дети спешили своими руками нарисовать сказку на световом столе.

Взять в руки марионетку и почувствовать себя кукловодом, рисовать в 3D-графике и горячим воском, или же с головой погрузится в "Научные чудеса" шоу "Открывашка" можно было в холле третьего этажа.

Можно и передохнуть, ответив на вопросы викторины: "В какой пьесе А. Н. Островского главная героиня принимает решение покончить жизнь самоубийством?" или "Какое произведение А. С. Пушкина начинается с эпиграфа "Береги честь смолоду"?". За верные ответы – брендированные подарки акции.

Бутафоры, костюмеры, гримеры, актеры молодежного театра им. В. С. Загоруйко во главе с его художественным руководителем Леонидом Окуневым встречали гостей Библионочи на четвертом этаже. Программу презентовали шумно, азартно, красноречиво – как должно театру.

Рукоделие и мастерицы

Для поклонников спокойного досуга в зале библиотеки устроили зону рукоделия: работа на прялке, живопись шерстью, вязание в технике фриволите. Мастерица Ольга Шестакова рассказала, что рукоделие было запрещено после революции 1917 года. Тогда много кружевниц остались без профессии. "Сегодня нет такой профессии – теперь это считается хобби. Эта техника зародилась сразу в нескольких странах с XVIII века, ее истоки неизвестны. Плели изначально мужчины – большие рыбацкие челноки, обивку для мебели. Женщины освоили технику, перешли на тонкую нить, стали плести занавески, зонтики", – рассказала Ольга Шестакова.

После школьной и детской областной библиотеки впервые оказаться в ТОНБ именно в Библионочь – такое событие впечатлило юную журналистку Дарью Доронину. Многое понравилось, иное тронуло, а тайны ждали впереди. Самых любознательных посетителей библиотеки организаторы проводили туда, где в будни не бывает посторонних, – на пятый этаж ТОНБ, в хранилище редких книг.

В отделе реставрации и консервации особый климат, приемлемый для книг. В шкафах работает микроклиматическая установка: поддерживается температура около 20 градусов, влажность около 50 процентов, в случае необходимости работают увлажнители. За закрытыми дверьми библиотекари работают над реставрацией редких изданий, но только с изданиями старше 1832 года, рассказала специалист по превентивной консервации и реставрации документов библиотечного фонда Валентина Иванова. Допуск на работу с редкими книгами дают не каждому, дополнила она. Для этого нужно получить специальный сертификат в Санкт-Петербурге.

Книги старше 1832 года являются памятниками культуры. Среди 35 тысяч книг в тюменской "научке" хранится 52 книжных памятника, 26 из них внесены в общероссийский реестр книжных памятников и находятся на особом учете государства. Здесь всегда приглушен свет. И только для посетителей Библионочи в помещениях включили яркие лампы взамен настольных.

Факсимильное издание – то есть точное воспроизведение Евангелия Ф. М. Достоевского с его пометами, представила гостям главный библиотекарь отдела использования и хранения фондов Людмила Самоловова.

"Она сделана в виде тюрьмы. Эта книга, о которой он говорит: "Она четыре года пролежала у меня под подушкой". Он по ней читал и по ней научил читать одного из арестантов. Достоевский был осужден по делу петрашевцев, он был атеистом. Почему он пришел к Богу? Ответы можно найти, если внимательно читать эту книгу – обращать внимание на то, что он подчеркивает. В книге было обнаружено около 1426 помет", – рассказала библиотекарь.

Благодаря этому Евангелию, Федор Михайлович пишет пятикнижие: "Преступление и наказание", "Идиот", "Игрок", "Бесы" и "Братья Карамазовы". Так, в "Преступлении и наказании" писатель обращается к ней: "На комоде лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее; теперь же взял и посмотрел. Это был Новый завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете".

Здесь же посетители могли через лупу почитать стихи в самых маленьких книгах, взглянуть на редкие по фактуре и исполнению издания, узнать, как правильно хранить фолианты. Если поставить такую книгу вертикально, как привыкли, может проломиться шкаф.

"Ведь все учили физику в школе, помните? Чем больше площадь поверхности, тем у нас меньше давление. Поэтому фолианты лучше хранить лежа", – посоветовала экскурсовод. Посетители же изумились, что библиотекари пользуются законами физики в своей профессии. Работники ТОНБ заявляют: того требует веяние времени. Ведь современные стеллажи просят понимания: они автоматизированы, оснащены датчиками движения, останавливаются перед преградой.

Тюменская научная библиотека им. Д. И. Менделеева | Фото: ИА "Тюменская линия" Тюменская научная библиотека им. Д. И. Менделеева | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стать читателем научной библиотеки им. Д. И. Менделеева по традиции пожелали многие. При наличии паспорта посетители получали эксклюзивный читательский билет с логотипами Библионочь2019 и Год театра в России. Завершилась акция в ТОНБ фаер-шоу на тему "Книжная феерия" от театра огня "Семаргл".

Ежегодный фестиваль чтения Библионочь в 2019 году проходит в восьмой раз. Организаторы — Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". К акции присоединяются все библиотеки страны. В Тюменской области участниками стали библиотеки областной столицы, Заводоуковска, Ишима, Нижнетавдинского и Ярковского районов.

Ирина Ромашкина