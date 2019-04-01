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Лучших знатоков театра среди школьников определили в Сладково

Общество, 08:40 25 апреля 2019

sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Команда Маслянской средней школы победила в интеллектуальной игре "РИСК: разум, интуиция, скорость, команда", посвященной Году театра. Мероприятие прошло в Доме детского творчества "Галактика", сообщает администрация Сладковского муниципального района.

Второе место заняла команда Сладковской школы, третье место у команды Усовской школы.

Игра состояла из трех блоков: "Невероятно, но факт", "Театр в лицах" и "Легендарные постановки". В ходе интеллектуального поединка ребята отвечали на вопросы о театральных традициях, необычных совпадениях и фактах, вспоминали актеров театра.

Самым интересным для участников стал третий блок вопросов – "Легендарные постановки", перед началом которого игроки сами определяли баллы за вопрос и вычитали их из общего количества баллов в случае неверного ответа.

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# конкурс , Сладковский район , театр

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